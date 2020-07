Duván Zapata tiene la mente en la Champions con el Atalanta

“Yo creo que sí es el momento de dar el salto a un gigante de Europa, porque en todos los equipos que estuvo ha demostrado su capacidad goleadora y todo eso le ha dado una posibilidad en la Selección, está en el momento ideal deportivo y personal para que eso suceda. Con los valores que se manejan en Europa él es un jugador importante, su valor es económico si se compara con otros jugadores por los que también piden una alta cifra sin mejor presente. Zapata está entre los cinco mejores delanteros de Europa, genera situaciones de gol y juego para sus compañeros”, agregó.

De interés: Carrera por la presidencia de Dimayor: ya serían solo dos candidatos para elegir

Luego hizo un llamado a la calma: “Duván es una de las personas más tranquilas que yo he conocido, tiene los pies sobre la tierra respecto al momento de él y lo que se habla. Él se mantiene al margen y por eso tiene agente. Son cifras extraoficiales, por ahora no han llegado esos valores. Así que en el momento que nos sentemos a conversar veremos cuál es el valor, igual yo considero que el valor del jugador de fútbol no es solo lo que le ponga el equipo sino el que le paga, ese es el real valor que tiene el jugador; porque se habla de 80 millones, pero si llega una oferta de 40 y Atalanta lo vende pues ese es el real valor del jugador”.

Y cerró dando pistas sobre el futuro: “Estamos en conversaciones con algunos equipos empezando a manejar la situación, no queremos adelantar nada porque en estos momentos Atalanta está enfocado en la Serie A y la Champions y no queremos hablar nada hasta que no se resuelvan todos los torneos”.