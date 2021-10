Duván Zapata y Muriel siguen sin anotar con el Atalanta que esta fecha empató con Udinese

Un gol de cabeza del portugués Beto Betuncal en el minuto 94 frustró este domingo al Atalanta y rescató un punto para el Udinese, en la novena jornada de la Serie A italiana.

El Atalanta, rival europeo del Villarreal, se adelantó a la hora de partido gracias un potente zurdazo cruzado desde fuera del área firmado por el ucraniano Ruslan Malinovski, pero los hombres de Gian Piero Gasperini no pudieron sentenciar el choque y fueron castigados en el último suspiro por Beto.

El equipo de Bérgamo, que llegaba a esta cita tras desperdiciar un 2-0 a favor y perder 2-3 en el campo del Manchester United, perdió la oportunidad de asaltar los puestos de Liga de Campeones de la Serie A y se quedó quinto, con peor diferencia de goles que el Roma, cuarto y con un partido menos.

Con el colombiano Duván Zapata de titular y su compatriota Luis Muriel que entró en la reanudación, el Atalanta tuvo oportunidades para sentenciar el duelo, en particular con Malinovsky, pero en el 94 apareció Beto con un cabezazo para castigar una salida no perfecta del argentino Juan Musso, ex del encuentro.

Beto, de 23 años, celebró su tercer gol consecutivo y confirmó su gran estado de forma. Delantero de 194 centímetros de altura, cuenta con gran aprecio del técnico Luca Gotti, quien aseguró que tiene "algo fuera de lo normal" al hablar de su talento.

El Udinese, en el que fueron titulares los argentinos Nahuel Molina e Ignacio Pussetto, se colocó decimotercero en la tabla, fuera de la zona de descenso.