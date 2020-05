Luego de regresar a las prácticas con Atalanta, el delantero colombiano, Duván Zapata, sacó tiempo para hablar con la afición de Estudiantes de La Plata a través de una nueva plataforma del club conocida como ‘Estudiantes Play’. El futbolista, quien se ha convertido en una de las máximas figuras del plantel, tuvo una divertida charla y hasta prometió qué haría si el equipo gana la Champions League.

Tras desmentir que hubiera sido Alejandro ‘Papu’ Gómez, quien prometió hacer y regalar 1000 pizzas para todos los jugadores, el colombiano contó qué haría él si los de Bérgamo se quedan con el certamen continental, torneo en el que ya están haciendo historia luego de una excelente campaña que les ha permitido llegar a los cuartos de final.

“En realidad no lo prometió el ‘Papu’, hubo una confusión, quien dijo esto fue Marten de Roon, quien dijo que si ganábamos la Champions había 1000 pizzas para todos y él mismo las preparaba. Por mi parte, si ganamos la Champions, yo tengo que hacer algo, podría ser una fiesta para toda la ciudad” , aseguró entre risas el atacante colombiano a la mencionada plataforma.

Sin embargo, la charla no quedó ahí y tras ser cuestionado sobre un posible regreso al club en un tiempo, mostró sus ganas: “Si Dios lo permite ya habrá momento de regresar al club, yo encantado, con todo el gusto del mundo. En algún momento de mi carrera, si la vida, este deporte y mi carrera me lo permiten, me gustaría volver porque tengo recuerdos muy lindos”.

Vale la pena recordar que tras su paso por Estudiantes, donde vivió un buen momento el futbolista, Duván pasó a Napoli y desde allí dio el salto a Atalanta, con el que está atravesando uno de los mejores momentos en su carrera.