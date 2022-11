Ecuador no se conforma: Su DT Alfaro cree que pudieron hacer más ante Países Bajos

El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, consideró que su equipo cometió "pecados de juventud" que evitaron que se impusiera a Países Bajos en el segundo partido del Mundial de Qatar.

"No ganamos por las eventualidades del fútbol. Si hay algo que les dije esta noche era que el resultado no me importaba. Teníamos enfrente a Países Bajos, equipo con pretensiones de ser campeón del mundo, que venía 17 partidos invictos, con promedio de 2,6 goles por partido", señaló.

Vea también: Ecuador empató con Países Bajos: Enner Valencia volvió a ser figura

"Tuvimos los pecados de juventud, nos faltaron la cantidad de batallas de este tipo que el equipo no tiene. El único con experiencia es Enner Valencia", agregó.

"No está mal reconocer que no somos superiores al rival, Países Bajos está por encima por la jerarquía, por el míster que tienen, pero lo malo es sentirse inferior. Teníamos 90 minutos para demostrar que sin los nombres de Países Bajos podíamos estar a su altura", dijo.

"La falta de inexperiencia nos golpeó, el respeto a Países Bajos. Eso nos hizo perder el partido. Con los minutos nos dimos cuenta de que estamos a la altura. Se convencieron de que con esa actitud y con un par de correcciones podíamos ganar. Nos faltó terminar esas jugadas, era un partido de pocas chances y esas había que marcarlas", señaló.

Le puede interesar: Se acalaran rumores sobre estado físico de Messi: el mismo Scaloni fue quien habló

Para Alfaro este partido demostró que Ecuador "está a la altura de los desafíos" y que puede "darle la batalla a un europeo".

"Nada va a cambiar mi concepción del futuro de estos chicos, liderados por un capitán que muestra su jerarquía cuando hay que hacerlo", comentó.

Alfaro indicó que saldrán motivados contra Senegal para lograr un punto que les coloque en octavos de final por segunda vez en su historia. "La batalla contra Senegal va a ser más intensa y difícil que la de hoy", auguró.