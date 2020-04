Eduardo Méndez le planteó al Gobierno suspender contratos en Santa Fe

La difícil situación financiera del fútbol colombiano ha obligado a los clubes del país a tomar medidas para evitar caer en mayores problemas y, aunque algunas instituciones ya llegaron a diferentes acuerdos con los futbolistas de su plantel, Santa Fe no ha conseguido que las negociaciones lleguen a buen puerto, por lo que su presidente, Eduardo Méndez, sigue buscando alternativas para sopesar la crisis.

"Se vienen adelantando unas conversaciones con ellos, que hoy en día están truncadas. Se hizo una propuesta a los jugadores en la que se les manifiesta la situación de Santa Fe, en que nuestros posibles acuerdos tienen que ser muy medidos para no incumplir la Ley 1116. Los jugadores no aceptaron y ofrecieron algo, pero fuera del alcance de la institución. No me dieron oportunidad para pensar otra contrapropuesta", aseguró el directivo al diario El Tiempo en una entrevista publicada por ese medio.