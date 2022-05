Egan Bernal envía motivador mensaje y comparte nueva foto desde el hospital

"Casi 20 huesos rotos. 11 costillas. Fémur. Rótula. T5-T6. Odontoides. Metacarpiano. Un pulgar. Me baje un diente. Perforación de los dos pulmones. Casi me mato, pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien".

"Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’M BACK!! And let’s rock", publicó.