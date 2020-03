¡Egan Bernal ya no tiene novia! El pedalista colombiano, ganador del Tour de Francia en 2019, no es más el novio de Xiomara Guerrero, según declaraciones de ella al programa 'La Red'. Ella contó los motivos de su rompimiento y dijo que se debía a que "las cosas cambian".

"Soy la exnovia, se los digo en primicia. Terminamos hace mes y medio", confesó la mujer que era novia de Bernal desde hace varios años.

Sobre por qué rompieron, Xiomy, como es conocida de cariño, comentó que Egan necesita más tranquilidad porque cada vez son más las responsabilidades de ser uno de los mejores ciclistas del mundo. "Las cosas cambian. Él necesita más tranquilidad y estar concentrado en lo suyo, pero aún hay demasiado amor. Cumplimos nuestro ciclo. La vida nos tiene nuevas cosas en las que cada uno se debe enfocar", indicó.

Cabe recordar que los dos vivían juntos, ahora desde que la relación terminó no será igual; no obstante, ella seguirá trabajando con él, incluso Xiomara asegura que el amor y cariño persiste, solo que entendieron que no podían seguir juntos desde hace mes y medio.

"Hay demasiado cariño, somos muy amigos, seguimos trabajando juntos y sé que nos va a ir muy bien en la vida", concluyó.

Una de las imágenes más emotivas entre Xiomy y Egan Bernal fue cuando el de Zipaquirá ganó el Tour de Francia y ella, junto a la familia del ciclista, lo acompañó en la celebración del título de la 'Grand Boucle'.