El 5-0 y la camiseta Umbro de Colombia: ¿dónde se consigue y cuánto cuesta?

¿Dónde se consigue la camiseta de Colombia de 93?

En varios portales se puede conseguir la camiseta Umbro de 1993, pero no exactamente la de manga larga. Algunos portales tienen una de manga corta, amarilla, no satinada, que cuesta 129.870 pesos (no incluye gastos de envío) y otra de 109.900. Sin embargo, no son auténticas de Umbro, sino réplicas.

La original Umbro que sí se puede comprar por Internet (la más parecida a la del 93) está en el portal británico Classic Football Shirts. Se trata de la camiseta con la que Colombia jugó un amistoso contra Escocia en 1996. ¿Su costo? 399,99 libras esterlinas, equivalentes a más de dos millones de pesos colombianos.

