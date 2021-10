El aprieto en el que estaría Reinaldo Rueda si convoca al 'Rifle' Andrade a la Selección

La fecha de la eliminatoria sudamericana se jugará en el mes de noviembre, razón por la cual, el estratega de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda empieza a revisar los jugadores que convocará para jugar ante Brasil y Paraguay, respectivamente.

En esta oportunidad, uno de los jugadores que estuvo convocados para la fecha triple del mes de agosto fue el creativo de Atlético Nacional, Andrés ‘el Rifle’ Andrade, quien espera volver a ser tenido en cuenta por Rueda para enfrentar a los ‘Cariocas’ y ‘Guaraníes’. No obstante, el paisa se encuentra entre la espada y la pared, ya que jugar con la ‘Tricolor’ lo cohibiría de jugar la final de la Copa Betplay ante el Deportivo Pereira.

Ante esta situación ‘el Rifle’ concedió unas palabras en la rueda de prensa donde manifestó que “como jugadores de fútbol siempre queremos representar a tu selección, tengo el anhelo de volver y estoy trabajando para ello. El llamado se cruza con la primera final, pero esas decisiones no son mías y afrontaré de la manera que se dé. Si no estoy, disputaré la final”.

Por otra parte, Andrade tocó el tema de la lesión ante el combinado boliviano que le impidió jugar ante Paraguay y Chile: “Luego de la lesión con la Selección Colombia, no me había recuperado bien. Estoy disfrutando el presente, pero aún no hemos ganado nada. El hincha y nosotros queremos los títulos, estamos preparándonos. Soy una persona muy competitiva que me gusta seguir jugando. Con una lesión, quise entrar rápido y no tuve una muy buena recuperación. Me siento muy bien, disfrutando, aprendiendo, estando en ese camino para llegar la meta que es ser campeones”, con el equipo ‘verdolaga’.

Hay que recordar que Nacional busca quedarse con los tres puntos ante Once Caldas, pues la derrota de Millonarios les permitirá no solo ampliar la ventaja en la tabla de posiciones de la Liga Beytplay, sino también el de la reclasificación que le podría dar un cupo a la Copa Libertadores en caso de caer ante el elenco matecaña en la final de la copa.