El drama de los futbolistas colombianos en la Liga de Nicaragua

Dos futbolistas colombianos que militan en el fútbol de Nicaragua contaron en RCN Radio el drama que viven mientras se sigue disputando el torneo, aunque uno de ellos logró salir de esa país y llegar a Colombia para estar con su familia.

Lea también: Así sera el nuevo Santiago Bernabeu

Rolando Pabón, que juega para el Municipal de Jalapa, contó que cuando comenzó a verse la difícil situación en el mundo por cuenta de la Covid-19 los jugadores de esa Liga pidieron suspender el torneo, pero los directivos rechazaron esto y lo que estipularon fue jugar a puerta cerrada.

"Todos los jugadores de la primera división acá en Nicaragua estamos de acuerdo en que no se debió seguir jugando, hace un mes se tomó la decisión de seguir adelante, todos estuvimos de acuerdo en que debía parar, pero se decidió seguir adelante y bueno al final somos trabajadores que debemos cumplir con lo que nos toca", dijo el colombiano.

Rolando confirmó que para terminar el torneo restan mas o menos dos semanas, ya que en este momento están jugando dos partidos por semana y en las siguientes dos jornadas se conocerán a los clubes semifinalistas.

Le puede interesar: Nascar suspende a un piloto por insulto racial durante una carrera virtual

"Afortunadamente ya solamente quedan dos fechas del torneo más la semifinales y la final. Se están jugando dos partidos por semana, a más tardar en dos semanas el torneo se debe estar terminando. Las precauciones son las mismas, los viajes son con el tapabocas, el constante lavado de manos y en el partido no hacemos el saludo protocolario", dijo el jugador colombiano.

Por su parte realidad distinta es la que vive Duván Cifuentes, que militaba en el Deportivo Las Sabanas, ya que cuando llegó el virus a nuestro país, él decidió salir de Nicaragua y para regresar a Colombia ya que su esposa acababa de dar a luz.

"El momento en el que tomo la decisión de regresar a Colombia es apenas llega el primer caso de la Covid-19 en nuestro país, hablé con mi esposa y viendo la magnitud de esta pandemia pues decido regresar al país", explicó el deportista.

Igualmente el deportista contó que los directivos del equipo colocaron muchas trabas para poder salir del país y cuenta que además le retuvieron algunos papeles, como el paz y salvo y otros documentos importantes para poder viajar.

En otras noticias deportivas: Alfredo Morelos y la dura competencia que le espera para llegar al Atlético

"Apenas tomo la decisión hablé con los directivos, ellos hablan de las situación y unos me dijeron que eso no llegaba a Nicaragua y yo no me quedé tranquilo porque mi esposa estaba sola con mi hijo de tres meses, entonces decido volver y los directivos me retuvieron los papeles. Pienso que seguir jugando es una completa irresponsabilidad", dijo el deportista.

Así como Rolando y Duván hay más de 25 jugadores de nuestro país en esa liga que esperan cuanto antes poder terminar de jugar y así tomar todas las precauciones para ellos y sus familias.