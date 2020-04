El gesto de ayuda que propuso Carlos Queiroz a la FCF para mitigar la crisis

El fútbol profesional colombiano vive una crisis complicada desde el aplazamiento temporal del campeonato. El dinero por los derechos de televisión no ha entrado en los últimos meses por la situación de salubridad que vive el mundo.

A razón de esto, según confirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, en charla con El Tiempo, el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, propuso bajarse el sueldo para ayudar a la FCF a mitigar el impacto económico por la complicada situación que se vive en el país.

Sin embargo, el propio dirigente resaltó que le agradece al profesor Queiroz por el gran gesto de caballerosidad, pero por el momento no es necesario y se le seguirá cumpliendo el contrato al pie de la letra; no obstante, el entrenador dejó abierta la posibilidad, si en dado caso la FCF no tiene cómo pagarle la totalidad del sueldo.

Cabe recordar que ya varios técnicos de Selecciones en Sudamérica han renunciado a parte de su salario por el momento de crisis que vive el mundo. Ese es el caso de Uruguay y Ecuador.

Por el momento, el seleccionador Carlos Queiroz se ha puesto en constante contacto con los demás miembros de selecciones juveniles de Colombia para continuar trabajando mancomunadamente en pro al balompié ‘cafetero’. Desde videoconferencias, han ido moldeando lo que se deberá hacer en estos momentos de para en busca de continuar potenciando el fútbol profesional.

Asimismo, Queiroz ha estado conversando con los jugadores seleccionables para actuar en la ’Tricolor’ de mayores de cara al inicio de las Eliminatorias sudamericanas en el segundo semestre del año.