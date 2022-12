El gesto que tuvo Neymar en honor a Pelé: "El rey hace parte de mi historia"

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', que se encuentra internado en tratamiento contra un cáncer, fue galardonado este viernes con el trofeo 'Jugador de la historia', que fue recogido por el delantero Neymar Jr.



"Hoy es un día muy especial para mí. Quería compartirles que fui invitado por Budweiser para homenajear a Pelé con el trofeo 'Player of the history'. Para mí es una honra inmensa formar parte de este momento", declaró Neymar en un vídeo publicado en Instagram.

Vea también: Salud de Pelé sigue en deterioro: se definen horas cruciales tras reunión de familiares en el hospital



El delantero del PSG francés y de la selección brasileña fue el encargado de recibir el trofeo de la marca estadounidense de cerveza, que fue una de las patrocinadoras oficiales del reciente Mundial de Qatar.



"Como ustedes saben, Pelé forma parte de mi historia. Rey, nuestro cariño y respeto por usted serán eternos", declaró Neymar portando el trofeo bañado en oro y marcado con el nombre del octogenario astro.



Para Neymar, "El homenaje es lindo y muy importante no solo porque Pelé es el único jugador que conquistó tres mundiales, sino porque ya existieron diversos 'jugadores del partido' en varias épocas del fútbol, pero 'jugador de la historia', solo uno".



Además del vídeo, Neymar escribió en la red que Pelé es "aquel" que "hace del fútbol su reino", que "en vez de crear guerras, paró una", que "usó su poder para encantar al mundo", que "desafió la soberanía", que "fue reverenciado" y que "hizo su propia dinastía".



"Aquel" que "inspiró los jóvenes", que "construyó un imperio", que "consiguió erguir las copas de oro" y que "no fue solo el mejor del partido. Fue el mejor de la historia", completó.



Pelé permanece hospitalizado desde hace tres semanas en Sao Paulo, ha empeorado del cáncer y está recibiendo cuidados relacionados con "disfunciones renales y cardíacas", según informaron el miércoles sus médicos.



En tratamiento por un cáncer de colon, Pelé "presenta una progresión de la enfermedad oncológica y requiere mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas", señaló el Hospital Albert Einstein, donde está ingresado desde el pasado 29 de noviembre.

Le puede interesar: Familiares de Pelé estarían preparando su supuesto funeral: fotos y videos



El boletín indicó que el triple campeón mundial, de 82 años, "sigue internado en un cuarto común, bajo los cuidados médicos necesarios" y sus dos hijas mayores informaron de que Pelé pasará la Navidad en el hospital.



Pelé está ingresado desde hace tres semanas para revaluar el tratamiento de quimioterapia contra el tumor en el colon, del que se operó en septiembre de 2021, y superar una "infección respiratoria" que se le detectó días después.



Kelly Nascimento, una de las hijas de Pelé, agradeció en las redes sociales a Neymar por recoger el trofeo para su padre y manifestó que el delantero del PSG "con todo su talento, luz y corazón" toma ahora "el testigo del juego bonito para llevarlo por todo el mundo".