El objetivo que se traza Tatiana Calderón en la IndyCar

La piloto colombiana Tatiana Calderón se destaca cada vez más a nivel internacional al llevar el tricolor nacional en importantes categorías del automovilismo.

En este 202, Calderón ha cumplido uno de sus sueños, al integrar un equipo de la IndyCar Series, máxima categoría del automovilismo en Estados Unidos.

En diálogo con RCN Mundo, la bogotana dejó claro lo objetivos de tiene como profesional y el anhelo de algún día llegar a la Fórmula 1.

"Tengo muchos objetivos que quiero cumplir. Espero hacerlo mucho mejor en la IndyCar y quiero seguir soñando con llegar a la Fórmula 1. Si por algo me caracterizo es por pensar que no hay nada imposible".

Calderón destacó el sueño hecho realidad de estar en la IndyCar y competir mano a mano con figuras del automovilismo que algún día admiró.

"Es un sueño hecho realidad, competir con ellos a un nivel altísimo. Es súper exigente físicamente. Un reto más en mi carrera. Estoy súper contenta. El automovilismo en Estados Unidos está más listo para darle la oportunidad a la mujer que en Europa".

Por otro lado, la bogotana detalló cuál ha sido el principal desafío para ganarse un lugar en el automovilismo, teniendo en cuenta que ha sido tradicionalmente un deporte practicado por hombres.

"He compartido con muchas culturas. Todos los estudios están hechos para cuerpos de hombre. Me ha tocado hacer modificaciones para sentirme cómoda. A 300 km si algo molesta no se puede ir al límite. He tenido roces con ingenieros".