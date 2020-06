El 'PIbe' Valderrama y René Higuita, en la lista de los jugadores más 'cool' en la historia

El portal británico Four Four Two se ha caracterizado por realizar curiosos listados y en esta oportunidad no decepcionó al llevar a cabo el escalafón de los jugadores más 'cool' de la historia del fútbol.

Para realizar esta clasificación no solo se tuvo en cuenta la capacidad futbolística, sino que se consideró el estilo, imagen y apariencia de cada jugadores durante su época como profesional.

Como no podía faltar, en el listado de 50 futbolistas hacen presencia dos colombianos. Se trata del exportero José René Higuita y el exvolante Carlo 'pide' Valderrama.

Sobre el 'pide', el portal señala que "lució el peinado más reconocible en la historia del fútbol, con su rubio afro y bigote formando una gran parte de su leyenda".

"No hay premios por adivinar qué le valió a Valderrama un lugar en esta lista. El ex internacional de Colombia lució quizás el peinado más reconocible al instante en la historia del fútbol, ​​con su rubio afro y bigote formando una gran parte de su leyenda.

También era un jugador maravillosamente talentoso que rezumaba creatividad y le faltaba algo de velocidad y resistencia. 'A menudo hacía cosas con las que la mayoría de nosotros solo soñamos', recordó Laurent Blanc de su ex compañero de equipo de Montpellier", se describió sobre Valderrama.

Por otro lado, a René Higuita se le destacó por su famoso escorpión contra Inglaterra, pero además por su capacidad de salir jugando con los pies desde terreno propio.

"Higuita es famoso por su notable salvavidas de escorpión contra Inglaterra, pero eso no fue lo más loco que hizo en un campo de fútbol. Portero solo de nombre, Higuita llevó el juego desde la parte posterior a un nuevo nivel, atacando regularmente para comenzar los ataques con algunos regate ridículos que a veces lo llevaron hasta el área de penalización de la oposición.

Su atrevido estilo resultó costoso en ocasiones, sobre todo cuando el colombiano fue desposeído por el camerunés Roger Milla en la Copa Mundial de 1994, pero para entonces ya era demasiado tarde para que El Loco cambiara su manera de lanzar un tiro libre", se aclara sobre el exportero.

Este es el top 10 de jugadores más 'cool' de la historia del fútbol:

1. Andrea Pirlo

2. David Beckham

3. Johan Cruyff

4. George Best

5. Jay-Jay Okocha

6. David Ginola

7. Eric Cantona

8. Dimitar Berbatov

9. Ferenc Puskas

10. Ronaldinho

16. Carlos 'Pibe' Valderrama

22. René Higuita