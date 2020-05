El tenis seguirá suspendido hasta el 31 de julio

La Federación Internacional de Tenis anunció este viernes la suspensión del circuito hasta, por lo menos, el 31 de julio debido a la actual crisis del coronavirus en todo el mundo y sigue poniendo en vilo la realización de los torneos de Grand Slam que todavía siguen en pie.

Esta decisión supone que los torneos de Hamburgo, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta y Kitzbühel quedan suspendidos, a la espera de confirmar su cancelación definitiva o a que se encuentren otras fechas para poder desarrollarlo.

En la comunicación oficial que publica la ITF, se confirma que los torneos de todas las categorías seguirán detenidos y a la espera de saber si se puede o no pensar en la reanudación, esto teniendo en cuenta la situación sanitaria.

El presidente de ITF, David Haggerty, explicó las razones para ampliar de nuevo la fecha de cancelación de todas las competiciones y confirmó que se seguirá estudiando el momento sanitario del mundo para volver a tomar algunas decisiones.

