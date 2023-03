'El Tigre' Falcao rugió y le respondió a un hincha de River que lo criticó por no regresar al equipo

Sin embargo, un usuario lo crítico por su actuar y no regresar al equipo durante casi dos décadas. “Y se cumplen 18 años que no regreso al club que le dio todo…eso no se perdona tampoco”, dijo el twitero.

Ante esta respuesta, el máximo goleador de la Selección Colombia no se quedó callado y le respondió personalmente con otro mensaje en el que indicó, "yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a Porto y ganara dinero".

Con esto la discusión quedó cerrada. Según información de River Plate, en aquel traspaso el Porto pagó 5,5 millones de euros por el delantero colombiano.