Sí hay un personaje bastante polémico en Colombia es el Tino Asprilla. El ex jugador tuvo una vida de mucho éxito deportivo, pero también de escándalos y desde su retiro no ha cambiado mucho su particular personalidad.

Recientemente el Tino contó algunas anécdotas de lo que le sucedió después del Mundial de Estados Unidos 1994. Luego de haber llegado con altas expectativas a la Copa del Mundo, la Selección Colombia recibió un duro golpe futbolístico al caer en el debut de la cita orbital frente a la Rumania de George Hagi, lo cual la dejó en una incómoda posición para su segunda salida contra el combinado local.

Infortunadamente, en un partido de tensión máxima y sin margen de error, un centro de John Harkes al medio del área colombiana se vio interrumpido por el botín diestro de Andrés Escobar y derivó en el primer gol de aquel fatídico partido, que terminó 2-1 a favor de los norteamericanos, lo que sentenció la eliminación tricolor. Por cuenta de esta situación, el icónico defensor central fue asesinado el sábado 2 de julio de 1994 en la ciudad de Medellín, a la salida de una discoteca. Su muerte habría sido producto de una retaliación de apostadores

De acuerdo con el Tino, debido al temor que tenían, y el ambiente de tensión que se vivía en el país, decidió contratar un grupo de guardaespaldas para moverse en el territorio nacional.

Sin embargo, cuenta que por esta decisión llegó a tener problemas con la familia Rodríguez Orejuela, recordados por ser cabecillas del Cartel de Cali. El Tino hizo las declaraciones en una divertida entrevista con su mejor amigo 'Caremonja'.

"Cuando mataron a Andrés Escobar había mucha tensión, muchas amenazas. Yo en esa época contrate a unos guardaespaldas (...) parqueamos y pasaron unos manes en una camioneta me gritaron negro hijueputa, si hubiera sido bueno para jugar al fútbol no nos habrían eliminado del mundial", cuenta el Tino, quien reconoce que se enojó por cuenta de esos disparos.

"El man disparó así acostado y yo le dije ‘¿Usted que está haciendo?’ cuando disque: ‘No patrón, es que a usted lo tienen que respetar a usted cómo le van a decir eso", agregó Asptrilla.

Después se enteró que las personas a las que el escolta les disparó eran sobrinos de los hermanos Rodríguez Orejuela. Al final, para limar asperezas y evitar futuros inconvenientes el Tino recordó que tuvo que darles un regalo firmado.

