El 'Tino' Asprilla reveló que Pablo Escobar ordenó robarle su motocicleta

El pasado fin de semana se emitió el primer capítulo de la nueva producción del Canal RCN ‘Tino Asprilla, no nací para perder’, la cual da a conocer la trayectoria de uno de los exfutbolistas colombianos más importantes que ha tenido el país y que ha hecho historia a nivel internacional.

En un aparte del capitulo, el exdelantero Faustino Hernán Asprilla Hinestroza, de 53 años de edad, que inició su carrera profesional en el Deportivo Cúcuta dio algunos detalles de su paso por el plantel.

Asimismo, el nacido en Tuluá (Valle del Cauca) contó su experiencia de cuando pasó por Atlético Nacional y los problemas que tuvo con Hernán Darío 'El bolillo' Gómez por haberse comprado una motocicleta.

Puede leer: Confirmado: Arabia Saudita realizará la Copa del Mundo 2034

El técnico del equipo verdolaga y varios de sus compañeros de equipo vivían angustiados porque Faustino andaba a toda velocidad en su motocicleta.

"Los futbolistas no pueden andar en moto en Colombia. Cuando 'Bolillo' se dio cuenta, automáticamente me dijo: Si no vende la moto, no puede volver a entrenar", indicó el exfutbolista.

Con dicho ultimátum, Pablo Escobar (fiel hincha del equipo) se enteró de la advertencia del 'Bolillo' de sacarlo del plantel y mandó a uno de sus hombres a robarle el vehículo de dos ruedas en la ciudad de Medellín.

También lea: ¿Adiós a Rodallega? Santa Fe podría perder a su goleador para 2024

De acuerdo con Asprilla, fue Felipe Pérez quien le aviso que el líder del 'Cartel de Medellín' había mandado a que le quitaran la motocicleta, por lo que tuvo que, en tiempo récord, llevarla a la ciudad de Tuluá (Valle) y regalársela a un hermano.

"Pablo Escobar se da cuenta que a mí me van a echar de Nacional (...) y ahí es cuando él manda a robarme la moto. Felipe llega al entrenamiento y me dice: te van a robar la moto porque Pablo ya dio la orden (...) Yo agarro la moto y me la llevo para Tuluá y se la regalo a mi hermano", agregó Asprilla.