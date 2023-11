El Tino reveló que le triplicaron el sueldo para que no se fuera de un equipo: esto dijo

A pesar de ser una gloria en el mundo del fútbol, El Tino vivió un momento bastante difícil durante su etapa en el Parma, pues en la final de la Copa de Italia, que se jugó en el Estadio de Wembley, el técnico Nevio Scala decidió dejarlo en la banca.

En la producción del Canal RCN 'Tino Asprilla, no nací para perder', el futbolista habló sobre cuánto le pagaron en el Parma para que no se fuera.

"No me gustó que me hagan recuperar, llegó a Wembley y no me dejan jugar. Eso no me gustó y por eso estoy sentido también", dijo El Tino a la periodista Mary Villalobos en aquella época, después de que ganaran la copa.

Ella indicó que se sentía desconcertada, pues Faustino alcanzó la cima en ese momento y así quería irse del equipo italiano.

El ex Selección Colombia reveló que en ese momento el entrenador le dijo a Faustino que querían hablar con él en privado, pero Asprilla le respondió que él se quería ir y que dejarlo sentado en el partido de la final fue frustrante y por esto quería irse del equipo.

Sin embargo, esto fue motivo para que el dueño del Parma, Calisto Tanzi, lo convenciera de que se quedara y le subiera el sueldo

"Por una cagadita de Scala me subieron el contrato tres veces más", reveló el Tino.

