“El tramadol no tiene efectos sobre el rendimiento deportivo”, dice el médico Mauricio Serrato

El médico colombiano especialista en deporte, Mauricio Serrato, se refirió a las implicaciones por el consumo de tramadol y si eso afectó o no el rendimiento deportivo de élite.

En diálogo con RCN Mundo, el profesional manifestó que el tramadol es un medicamento que se utiliza para calmar el dolor y explicó que el llamado que la Unión Ciclista Internacional (UCI) hace sobre el mismo, es para evitar efectos secundarios durante las carreras.

“La WADA la tiene en sustancias que están en observaciones para un futuro, este es un medicamento que actúa a nivel central y elimina el dolor, si un atleta tiene mucho dolor, se suministra para apaciguarlo. Lo que dice la UCI dentro de sus efectos secundarios es causar somnolencia y esto podría causar accidentes en el pelotón”, explicó Serrato.

El médico confirmó que esa sustancia que no está en la lista de medicamentos dopantes y que tampoco entrega mejoras en el rendimiento deportivo. Por el contrario, al suministrarse en grandes cantidades se podrían presentar algunos adormecimientos.

“El que se use o no se use esta sustancia no creo que haya efecto sobre el rendimiento deportivo, no se tiene certeza que eso vaya a afectar o no el rendimiento, o que haya sido parte del resultado de un atleta en una competencia”, explicó el médico.