El 'Trencito' Valencia denuncia que recibió amenazas por saludar a jugadores del América

Uno de los partidos más importantes en la última jornada del todos contra todos tuvo como protagonistas al América de Cali y al Deportivo Pereira en la goleada 5-1 que le dio la clasificación al elenco 'Escarlata'.

Varios comentarios han salido tras este resultado y, en este caso, afectan directamente al jugador José el 'Trencito' Valencia, hijo del exjugador e ídolo de la Selección Colombia 'Tren' Valencia.

El delantero del elenco 'Matecaña' se animó a hacer una fuerte denuncia en sus redes sociales donde señala que ha recibido amenazas en contra de su vida porque al terminar el juego, donde los pereiranos cayeron goleados, decidió saludar a varios excompañeros y amigos, como Adrián Ramos y Jeisson Lucumí.

"Buenos días hinchada y mundo 'matecaña'. En las últimas horas he sido víctima de amenazas e insultos solo porque al final del partido entre Pereira y América saludé, hablé y me abracé con amigos de mi pueblo donde crecí y me crié", abrió el mensaje el 'Trencito'.

"Adrián Ramos, Lucumí, Luis Paz, entre otros como el arquero Novoa, que compartimos en una selección Bogotá hace años. Quiero reiterar que me siento ciento por ciento identificado con el club Deportivo Pereira y los resultados, más esta situación, me afecta como a todos mis compañeros", remarcó.

"Pero los invito a no mal interpretar las cosas", finalizó el futbolista que se mostró seriamente preocupado por los últimos mensajes complicados que ha recibido en las redes sociales.

Hay que recordar que Pereira se encuentra en el grupo A de los cuadrangulares con Nacional, Junior y el Deportivo Cali.