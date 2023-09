Eliminatorias al Mundial: Conozca cómo se jugará la segunda fecha

Las selecciones de Conmebol ya tienen la mirada puesta en la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, pues luego de los partidos del jueves 7 y viernes 8, los diez combinados tendrán acción el martes 12 de septiembre.

Como es costumbre, las cinco selecciones que actuaron visitantes en la primera jornada, serán locales en la segunda -cuatro de ellas llegan sin puntos-, por lo que será una buena oportunidad para empezar a hacerse sentir en la tabla de posiciones.

A diferencia de la primera jornada, esta fecha se llevará a cabo en un solo día, y habrá varios partidos simultáneos. Esta vez, el primer partido tendrá lugar en el Hernando Siles de La Paz, y terminará en el Nacional de Lima.

Vea también: Cuadrado sería baja para partido ante Chile por Eliminatorias al Mundial

Sin duda, llama la atención la visita de Argentina a Bolivia; mientras que los duelos más parejos -sobre el papel- son Ecuador vs. Uruguay y Venezuela vs. Paraguay.

Eliminatorias sudamericanas: programación de la segunda fecha

Martes 12 de septiembre

Bolivia vs. Argentina (16:00 - 17:00)

Ecuador vs. Uruguay (16:00 - 18:00)

Venezuela vs. Paraguay (18:00)

Chile vs. Colombia (21: 30 - 19:30)

Perú vs. Brasil (21:00 - 23:00)

*Los horarios corresponden a los dos países que se enfrentan

Posterior a estos partidos, los integrantes de las selecciones volverán a los países de su club de origen, y continuarán una temporada cargada, que en un mes volverá a tener doble fecha FIFA.

Le puede interesar: Terminó la primera fecha de las Eliminatorias; así quedó la tabla de posiciones

¿Cuándo se juega la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas?

Lo anterior, teniendo en cuenta que la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas se disputará el jueves 12 de octubre, mientras que la cuarta jornada será el martes 17 de ese mes.