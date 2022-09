Emotivo: Egan Bernal celebra la última quimioterapia de su madre

Le puede interesar: Caso Nairo Quintana: El tramadol será prohibido y le complica la situación al colombiano

Flor Marina Gómez, madre del ciclista colombiano Egan Arley Bernal, comunicó el pasado 11 de mayo, a través de un video publicado en sus redes sociales, que le detectaron cáncer de seno, por lo que tiene que someterse a un tratamiento.

"Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil 💕 Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: Gracias 🙏🏼", informó en ese entonces.