En fotos: Con siete oros, Colombia cerró el segundo día de los Panamericanos Junior

Brasil selló este viernes una rocosa hegemonía en el skateboarding al imponerse Lucas Rabelo en la modalidad de 'street' apenas unas horas después de que lo hiciera Pamela Rosa.

Lucas, subcampeón del mundo de Skateboarding, y Pamela, bicampeona mundial, trazaron una gran distancia sobre sus rivales en el segundo día de los Juegos Panamericanos Junior, que se disputarán hasta el 5 de diciembre en la ciudad colombiana de Cali.

Tras la paulista de 22 años, la medalla de plata en la modalidad 'street' quedó en poder de la mexicana Itzel Granados, y el bronce con la estadounidense Ramsey Poe Pinson.

También de 22 años, pero nacido en Fortaleza, la capital del estado suroriental de Ceará, Rabelo compartió el podio con el peruano Angelo Giovanni Caro y el colombiano Juan Carlos Polanía.

Para Pamela y Lucas, las sendas preseas de oro obtenidas en Cali compensan en gran parte el mal sabor de boca que les dejó los Juegos Olímpicos de Tokio.

Pamela Rosa era favorita, pero una lesión en el tobillo la dejó lejos del podio. Y Lucas Rabelo no pudo o viajar a Tokio por una lesión.

"No pude competir en algunas pruebas de clasificación lo que me dejó sin los puntos para los Olímpicos, pero nunca sentí que eso me hiciera renunciar. Amo lo que hago y no importa sigo dando lo mejor de mi para estar en los de París 2024, que están muy cerca", declaró Rabelo tras bajar de lo más alto del podio.