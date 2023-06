Millonarios perdió este martes 2-0 en su visita al América Mineiro y fue despojado del liderato del Grupo F de la Copa Sudamericana, por lo que ahora tendrá que imponerse en su visita a Defensa y Justicia en la última jornada para avanzar a octavos de final.

Fue un partido en el cual, en principio, no era descabellado que los Azules se hicieran con los tres puntos; no obstante, tuvieron fallas defensivas y no lograron ser desequilibrantes ante las ventajas que daba el dueño de casa.

Dado este escenario, Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, conversó con los medios de comunicación una vez terminado el encuentro, afirmando en primer momento que "jugamos un buen partido y merecíamos un poquitico más".

No obstante, el técnico samario confesó que "como muchas veces uno dice, esto no es de merecimientos y simplemente perdimos, ellos aprovecharon las opciones que tuvieron, hicieron dos y fueron mejor que nosotros en ese punto", teniendo en cuenta que los Embajadores fallaron en definición.

Claro está, que desde la mirada del entrenador, "hubo muchas cosas buenas con el equipo, un equipo relativamente joven, pero con mucha personalidad jugando aquí en Brasil", lo que lo llevó a creer que sus dirigidos fueron merecedores de, al menos, un empate.

Además, Gamero reconoció que "este semestre ya llevamos 32 o 34 partidos y hemos perdido solo cuatro partidos, es muy bueno. Nos estamos acostumbrando a eso". Aun así, considera que es clave "ser realista y tener los pies sobre la tierra", más allá de que sus jugadores "dieron una muestra de que están compitiendo bien en Millonarios".

Por último, el estratega de Millonarios dio a conocer que "hoy perdimos el partido aquí, pero creo que en ningún momento fuimos inferiores al rival", manifestando, una vez más, que el Albiazul fue merecedor de al menos un punto en Brasil.

Así las cosas, Millonarios se quedó con diez puntos y de momento es segundo del grupo, con opciones de avanzar a octavos de final directamente, pero también con el riesgo de quedar fuera de cualquier posibilidad.