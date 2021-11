[EN VIVO] Brasil vs Colombia: horarios, novedades y alineaciones del crucial partido

En el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, el combinado de Tite busca su undécimo triunfo en estas eliminatorias suramericanas y, en caso de que Uruguay no gane a Argentina el viernes, tendrá asegurado su billete para la cita mundialista.



Aunque su juego no termina de convencer ni a la afición, ni a la prensa brasileña, la trayectoria de la Canarinha es inmaculada.



Después de once partidos, es líder absoluto e invicto con un balance diez victorias y un sólo empate, el 0-0 que firmó en octubre precisamente ante el cuadro cafetero, en Barranquilla.

Y aún le queda pendiente ese partido como local contra Argentina que se suspendió en septiembre después de que las autoridades brasileñas ingresaran al campo para detener a cuatro jugadores argentinos por incumplir los protocolos sanitarios de la covid-19.



Aún no hay noticias sobre la resolución de ese entuerto.



Sin embargo, un triunfo ante Colombia y un empate o una derrota de Uruguay serán suficientes para asegurarse estar entre los cuatro primeros lugares que dan acceso directo al Mundial, a falta de cinco jornadas para el final.



Tite no ha dado muchas pistas sobre el once, pero se espera que coloque el mismo ataque que le endosó cuatro goles a Uruguay en la anterior fecha, con Raphinha, Gabriel Jesus y Neymar en punta, y Lucas Paquetá en la posición de enganche.



Los brasileños esperan un partido "muy difícil" ante un equipo que le ha puesto en serias dificultades este año y al que le gusta "el contacto y jugar fuerte".