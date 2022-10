En la mañana de este domingo los aficionados al fútbol vivieron, por primera vez en la historia de Colombia, la final de un mundial y eso fue gracias a la Selección Femenina Sub 17, que bajo el mando de Carlos Paniagua, logró dejar huella en la India tras instalarse en la lucha por el título.

Aunque el resultado no quedó del lado de las cafeteras, muchas personas resaltaron el logro obtenido y después del partido final, salieron las protagonistas a hablar en los micrófono de Win Sports, entre ellas Lidna Caciedo: "Duele muchísimo la derrota porque este equipo se lo merecía, trabajamos desde el principio para llegar hasta aquí y queríamos llevarnos esa linda copa, la deseaba".

"Anoche no pude dormir por estar pensando en eso, pero bueno, agradecer a los colombianos porque sé que hoy era un día histórico y no solo para ellos, sino para todos" continúo diciendo la jugadora, quien después conmovió al país mientras en lágrimas pedía "perdón por no llevar eso que todo el mundo deseaba".

Por otro lado también habló Yésica Muñoz, la jugadora que confesó setirse "triste y feliz al tiempo porque llegamos a la final, queríamos ser campeonas, no se nos dio pero ahora debemos levantar la cabeza".

"Tengo a la mejor jugadora del mundo a mi lado, me hace muy feliz poder estar con ella y quiero agradecerle al profesor, al cuerpo técnico y al país que siempre nos apoya" agregó haciendo referencia a Caicedo.

Finalmente, Linda confesó como despedida a esta categoría de la selección, que "fue un proceso muy lindo, siempre aprendo mucho de él (Carlos Paniagua), sacamos cosas muy lindas, la únión fue clave para poder llegar hasta aquí, queremos seguir el legado que nos deja el profesor".