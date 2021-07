En medio del desarrollo de los Juegos Olímpicos, hay un fuerte disgusto desde el Ministerio del Deporte con la Federación Colombiana de Pesas por varios aspectos logísticos y deportivos con los que se encararon las justas de Tokio, sumado al escándalo de dopaje que disminuyó la participación de atletas nacionales que podían ganar medalla.

Una de las grandes esperanzas estaba depositada en Mercedes Pérez, pesista de los 64 kilógramos que no pudo adjudicarse la presea este miércoles 27 de julio y debió conformarse con el cuarto lugar. La sorpresa negativa por el resultado fue grande y en parte se le atribuye al cambio de entrenador que se hizo desde Fedepesas contra la voluntad de la deportista.

Así lo manifestó Miguel Acevedo Rico en diálogo con Antena2.com, él estuvo en el ministerio del Deporte durante los últimos tres años acompañando todo el ciclo olímpico desde la Dirección de Posicionamiento de la cartera con Ernesto Lucena. Ya no hace parte de la entidad por su renuncia hace algunas semanas, pero contó en detalle todos los inconvenientes con el presidente de Fedepesas.

“El caso directo del entrenador de Mercedes Pérez y de Francisco Mosquera (un gran ausente en estos juegos) es Osvaldo Pinilla. Un gran referente de las pesas en Colombia y a nivel mundial, quien fue medallista con Oscar Figueroa en Río 2016. Él siempre estuvo en el proceso de ellos dos, pero desafortunadamente la Federación y sus directivas toman la decisión unos meses antes de estas justas deportivas (Tokio 2020) de cambiarlo”, señaló la fuente en primera medida.

“En el Ministerio no estuvimos de acuerdo porque íbamos a trancar el proceso que llevaba con ellos, porque un atleta no es solo tema físico sino emocional y en las pesas es muy importante el entrenador… El disgusto que tiene el presidente de Fedepesas con nosotros (exfuncionarios del Ministerio) es porque no estuvimos nunca de acuerdo. Y los atletas como Mercedes y Francisco se nos acercaron y nos solicitaron la contratación de Pinilla; y esto se hizo por parte del Comité Olímpico con recursos del Ministerio”, subrayó sobre el caso de Pinilla.

Asimismo, reveló varias inconformidades con el proceder de William Peña, presidente de Fedepesas: “Luego hicieron la solicitud de que él pudiera estar en Tokio para estar con Mercedes, pero el presidente de la Federación no acepto llevar a Pinilla.... Y hoy vimos con sorpresa en el evento que estaba el presidente de la Federación presente y no el seleccionador nacional. Esto hace parte del no logro de Mercedes Pérez en el podio (de Tokio) porque el entrenador es vital”.

“No entendemos qué hace el presidente de la federación en la competencia y no el seleccionador. Siempre le recalcamos al presidente que los protagonistas no son los directivos, sino los deportistas y sus entrenadores… Mercedes siempre estuvo muy incómoda, no por el nuevo entrenador, sino por el cambio de proceso. Ella nos hizo la solicitud de contratar a Pinilla con recursos del Ministerio, pero la desmotivación fue cuando no lo apoyaron para que él estuviera con ella en Tokio y ella quedó muy dolida, día a día nos hacía la solicitud”, explicó Acevedo sobre los problemas con el entrenador de Pérez.

Luis Carlos Arrieta, quien fue asistente de Pinilla, es el entrenador que finalmente acudió a Tokio. Miguel Acevedo no lo señala a él como el culpable, sino la ausencia por diferencias personales de Pinilla como una causa de no ganar la medalla olímpica que se tenía presupuestada con Pérez.

Además, insistió en que la Federación de Pesas fue una de las que más recibió recursos del Ministerio por su importancia en el ciclo olímpico, descartando así el señalamiento de William Peña sobre la falta de apoyo en el momento que Luis Mosquera ganó la presea plateada el pasado domingo.