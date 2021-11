Es falso que nos motivaron para ganarle a Envigado: jugador del Huila sale al paso a la polémica

Atlético Huila dio la gran sorpresa en la fecha 20 de la Liga BetPlay Dimayor al derrotar en condición de visitante 1-0 a Envigado en el estadio Polideportivo Sur y con este resultado impedir que el conjunto 'naranja' se metiera al grupo de los ocho y permitir que América de Cali clasificara, ya que con su victoria sobre Deportivo Pereira alcanzó los puntos necesarios.

El conjunto 'opita' se impuso gracias a una solitaria anotación del volante de 21 años Nelson Alexander Deossa Suárez en el minuto 90.

Precisamente, Deossa Suárez ha sido una de los jugadores más destacados que ha tenido Atlético Huila en su corto paso por la primera división en el 2021, ya que ha llamado la atención de importantes clubes que estarían interesados en negociar su traspaso.

En primer lugar, el mediocampista negó que el cuadro '0pita' haya recibido alguna motivación adicional para derrotar a Envigado y al mismo tiempo aseguró que durante el partido él y sus compañeros recibieron comentarios de los jugadores del conjunto naranja.

"Es falso lo que dice que nos motivaron de cierta forma, nuestra motivación era ganar el partido, nada más. Cuando hice el gol me gritaban cosas los muchachos de Envigado, pero no les prestaba atención. Nos decían que le bajáramos pero nosotros íbamos con toda", afirmó en diálogo con Zona Libre de Humo.

Por otro lado, Deossa explicó que su madre es quien maneja sus derechos deportivos y aseveró que ha escuchado del supuesto interés de Atlético Nacional, Junior y América por contar con sus servicios.

Yo si he escuchado de Atlético Nacional y Junior, el interés que tienen por mi. Pero de América aún no, pero sí me gustaría llegar a un equipo grande", afirmó.