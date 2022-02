Es hora de que Colombia encienda motores si realmente quiere ir a Qatar: Julio Comesaña

Luego de la derrota de la Selección Colombia con Argentina, el exfutbolista y director técnico del Deportivo Independiente Medellín (DIM), Julio Comesaña, advirtió que debe haber un esfuerzo de todos los jugadores y no de unos cuantos, si realmente el equipo quiere ir al mundial de Catar este año.

En diálogo con RCN Radio, el entrenador explicó que “la vida y el futbol son inciertos porque nos sorprenden con cosas positivas y negativas. Como un hombre de fútbol he conocido la presión, sé que es sufrir de inseguridades y miedos. También he vivido momentos en que uno siente que es invencible”.

Le puede interesar: Perú salvó un empate en casa ante Ecuador y se aferra al repechaje para el Mundial

“El fútbol no es solo de un jugador sino de todos. También se vive la otra cara de la moneda, donde se ve una competencia como la que tuvo la selección Colombia. A mi me quedó la sensación de cuando uno no quiere ni siquiera que le den la pelota, porque tiene miedo a fracasar o equivocarse”, agregó.

El director Julio Comesaña manifestó que “pueden pasar dos situaciones. Antes de jugar uno mira los contrincantes como si fueran invencibles. En otras ocasiones, uno los mira como si fueran al alcance porque hay confianza y fortaleza”.

También lea: Conozca las fechas y horarios de los partidos del Mundial de clubes

“La sensación que tuve personalmente es que hay un desconocimiento de lo que está pasando dentro de los seres humanos que están en el equipo. Estas son situaciones que no son para cualquiera y que en un equipo no alcanza con que uno, dos o tres jueguen”, aseguró.