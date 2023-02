Es un orgullo ser la mejor deportista de los Juegos Mundiales: Valeria Cárdenas

Finalmente, habló del apoyo que ha venido teniendo después de 12 años de estar practicando este deporte y aseguró que aunque hay acompañamiento, todavía hace falta más apoyo y no solo en el aspecto económico.

"Para los World Games gracias al Comité Olímpico tenemos un apoyo, es el único torneo en el que no tenemos que buscar los recursos para poder viajar, el resto debemos conseguir los patrocinios las mismas jugadoras, de rifas, pero yo la verdad soy beneficiada porque para algunos torneos he tenido el apoyo de la fundación 'Soy Más Deporte', me ha estado acompañando en este proceso", explicó Valeria.