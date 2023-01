Esposa de Dani Alves cree en su inocencia: "Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí"

Dani Alves sigue afrontando el proceso por abuso sexual en España; pues una mujer lo denunció de haberla abusado sexualmente en diciembre de 2022 mientras se encontraban en una discoteca en Barcelona.

Así las cosas, el pasado viernes 20 de enero una jueza dictó prisión preventiva sin fianza para el exfutbolista brasileño, por lo que su futuro parece trunco, y el deportista iniciará una apelación con el fin de demostrar su inocencia.

Vea también: Impactante testimonio de la mujer que acusa a Dani Alves de agresión sexual

Y es que el propio Dani Alves había manifestado en medios de comunicación: "No la conozco, nunca la vi", acerca de la denunciante. Y comentó de paso que "Me gustaría desmentir todo", confirmando que estuvo en la discoteca pero "sin invadir el espacio de los demás".

Ahora, quien se ha sumado a las voces de apoyo mostradas a Dani Alves es la esposa del futbolista, pues a través de una historia en Instagram, la pareja del brasileño mostró una foto tomada de la mano del jugador y escribió "Together…" (juntos), permitiendo creer que estará del lado de su esposo en el proceso de apelación.

Asimismo, la esposa de Dani Alves había apuntado en medios de comunicación: "Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy".