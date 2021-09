Esposa de 'Supermán' López se fue lanza en ristre contra el Movistar Team

El retiro de Miguel Angel López de la Vuelta España sigue dando de qué hablar. Si bien el corredor ofreció disculpas por la decisión que tomó, gente del entorno de ‘Superman’ la emprendió en contra del Movistar y de sus directores técnicos.

El turno ahora fue para la esposa del corredor colombiano, quien criticó a Enric Mas y al resto de la escuadra telefónica. Vale señalar que el ciclista español reconoció, al final de la etapa 20, que no sabía lo que había pasado con Miguel Angel López, quien hasta la penúltima etapa era tercero en la clasificación general de la Vuelta.

“Si no sabe nada, es mejor que no haga declaraciones al aire ya que lo único que hace es ensuciar el buen nombre de él... Es fácil decir cualquier cosa sin ir en bici. Cuando tu mismo equipo te dice que te bajes del podio y hasta se enojan contigo cuando tu compañero te dice que no persigas... Bueno, pues no sé cómo reaccionarían ustedes. Tome sus propias conclusiones", dijo Natha Acevedo, esposa de ‘Superman’.

Vale recordar que Rafael Acevedo, suegro de Miguel Ángel López, también encendió la polémica durante el sábado cuando explicó lo que sucedió en carretera con su yerno tras la orden que le dio el equipo Movistar.

"El propio Eusebio Unzué (gerente general del Movistar) pasó en el carro y con la puerta empezó a gritarle... eso le rebosó la copa... Mi hija lo llamó al celular del preparador físico que va en el carro con el técnico... ella contó que estaba llorando con la desolación, el desespero y el saber que luego de tres semanas no había cumplido su objetivo de estar en el podio por una orden de esas. No tiene presentación lo del equipo", dijo Acevedo, exciclista.