La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los cuatro partidos que contarán con la Asistencia de Vídeo Arbitraje (VAR) en la definitiva fecha 20 de la Liga BetPlay.

En la jornada se concretarán los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales.

Lea también: Así quedó Colombia en la tabla de posiciones tras empatar con Paraguay en Barranquilla

Teniendo en cuenta que los diez partidos se desarrollarán a las 3:30 de la tarde, los compromisos entre Patriotas frente a Jaguares; La Equidad ante Atlético Bucaramanga; Deportivo Pereira contra América de Cali y Envigado con Atlético Huila tendrán la ayuda del VAR.

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 20

Le puede interesar: Video | Hinchada estalló tras nuevo empate de la Selección Colombia

Patriotas FC vs Jaguares FC

La Equidad vs Atlético Bucaramanga

Deportivo Pereira vs América de Cali

Envigado FC vs Atlético Huila

Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay:

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 20

21 de noviembre

Deportivo Pasto vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win.co / Win Online

Patriotas FC vs Jaguares FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win.co / Win Online

Independiente Santa Fe vs Águilas Doradas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win.co / Win Online

La Equidad vs Atlético Bucaramanga

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win.co / Win Online

Alianza Petrolera vs Junior FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win.co / Win Online

Deportivo Pereira vs América de Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win / Win Online

Lea también: Los divertidos memes que dejó el empate de Colombia con Paraguay

Deportes Tolima vs Deportes Quindío

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win.co / Win Online

Deportivo Cali vs Once Caldas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win.co / Win Online

Envigado FC vs Atlético Huila

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win.co / Win Online

Atlético Nacional vs Millonarios FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +/ Win Online