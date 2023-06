"Estoy sorprendido": Egan, miedos en el Dauphiné y sensaciones antes de las etapas de montaña

Egan Bernal (INEOS Grenadiers), está desempeñándose de muy buena forma en el Critérium del Dauphiné, pues aparece como una de las tres opciones de los británicos para estar en la parte alta de la clasificación general, junto a Carlos Rodríguez y su compatriota Daniel Felipe Martínez.

Consecuentemente, el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, se mostró "contento con el desempeño hasta ahora en el Dauphiné", pues luego de cinco etapas está decimonoveno en la clasificación general, aunque no muy lejos del top 10.

Vea también:

Eso sí, el pedalista de 26 años admitió luego de la quinta etapa, ante los medios de comunicación, que no esperaba entrar con el grupo principal, pues aún está en el proceso de reencuentro con su mejor nivel tras el accidente que sufrió a inicios de 2022.

Y es que con la victoria en solitario del danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) Egan Bernal entró en el grupo perseguidor en el puesto 11 de la etapa a 31 segundos del ciclista nórdico, junto a Julian Alaphilippe (Soudal Quick Step), Jay Hindley (BORA Hansgrohe), Enric Mas (Movistar Team), Adam Yates (UAE Team Emirates) y Esteban Chaves (EF Education).

Le puede interesar:

Declaraciones de Egan Bernal tras la quinta etapa del Critérium del Dauphiné

"Estoy sorprendido por haber estado hoy con los de arriba. Puede que me haya faltado un poco de confianza porque me sentí bien, pero cuando empezaron los ataques me dio un poco de miedo responder", afirmó Egan Bernal luego de la línea de meta, dando cuenta de que está un poco falto de confianza teniendo en cuenta los incidentes en los que se ha visto envuelto luego de lo ocurrido en enero de 2022.

Por último, Bernal afirmó que "no esperaba estar al frente, así que creo que todo es nuevo para mí. Estoy contento con mi desempeño hasta ahora", dijo el ciclista 'granadero', quien le apunta a ser uno de los líderes de su equipo en el Tour de Francia que se disputará entre el 1 y el 23 de julio.