Everton, sin James ni Yerry Mina, eliminó al equipo de Beckham en la Copa de la Liga inglesa

James Rodríguez, Tottenham vs Everton.

El Everton, sin James Rodríguez, que no estuvo convocado, eliminó al Salford City, del que es propietario David Beckham, en la segunda ronda de la Copa de la Liga (3-0).



El jugador colombiano, después del gran partido que jugó en su debut ante el Tottenham, descansó y no estuvo presente en el partido copero.

Pese a ello, el Everton no tuvo problemas para eliminar al modesto Salford, de League Two (Cuarta división inglesa), con dos goles de Moise Kean y uno de Gylfi Sigurdsson.



El Salford se hizo conocido tras ser adquirido por una serie de jugadores del Manchester United como Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Gary Neville y Ryan Giggs.

En la siguiente ronda, el Everton se medirá al Fleetwood, de League One (Tercera división inglesa).