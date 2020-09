Everton, sin James Rodríguez, goleó y avanzó en la Copa de la Liga

El Arsenal de Mikel Arteta sigue imparable y certificó este miércoles su clasificación para los octavos de final de la Copa de la Liga, tras imponerse por 0-2 al Leicester, actual líder de la Liga inglesa, en una jornada en la que brilló y, de que manera, el alemán Kai Havertz, que se estrenó como goleador con el Chelsea con un triplete.



Ni los siete cambios que introdujo el preparador donostiarra con relación al último encuentro liguero, entre ellos el de Dani Ceballos, que hoy se quedó de inicio en el banquillo, alteraron la dinámica ganadora de los “gunners”.



Y eso que enfrente se encontraba otro de los equipos de moda de la “Premier League”, el Leicester, que como el Arsenal ha saldado con victoria las dos primeras jornadas ligueras.

Pero si Arteta retuvo en el once titular al portero alemán Bernd Leno, los laterales Rob Holding y Sead Kolasinac, así como al centrocampista Bukayo Saka, el técnico del Leicester, Brendan Rodgers, cambio por completo al equipo con relación al que se impuso el pasado sábado por un claro 4-2 al Burnley.



Toda una revolución que no mermó el carácter competitivo de los “foxes”, que pusieron tremendamente difíciles las cosas a los de Mikel Arteta.



De hecho, el Leicester, que ya a los seis minutos de una gran ocasión en las botas del nigeriano Kelechi Iheanacho, pudo adelantarse a los 40 minutos en el marcador en un disparo del centrocampista James Maddison, que se estrelló en el poste.



Pero si la suerte no sonrío a los locales, todo lo contrario ocurrió en el caso del Arsenal, que se puso en ventaja a los 57 minutos tras un gol en propia meta del defensa Christian Fuchs.

El central austríaco envió a las redes un disparo del marfileño Nicolas Pépé, que tras rebotar en el poste toco la pierna derecha de Fuchs que acabó introduciendo el balón en su propia portería.



Un golpe de fortuna que pareció animar al Arsenal que sentenció definitivamente la contienda con el gol de Esward Nketiah, que estableció el 0-2 final en el último minuto del tiempo reglamentario.



Triunfo que selló el pase a octavos de un Arsenal, que podría medirse en los octavos con el Liverpool, al que ya derrotó el pasado mes de agosto en la tanda de penaltis en la final de la Community Shield -la Supercopa inglesa-, si los de Jurgen Klopp logran vencer este jueves al Lincoln



Tampoco falló el Everton, que cumplió con los pronósticos y certificó su pase a la siguiente ronda, tras imponerse por 2-4 al modesto Fleetwood Town, conjunto de la tercera categoría inglesa.



Un triunfo para el que el Everton no necesitó el concurso del colombiano James Rodríguez, al que el técnico italiano Carlo Ancelotti concedió descanso este miércoles.



Pero si el Ancelotti reservó al internacional “cafetero”, no prescindió en su visita al estadio Highbury de Fleetwood de otra de las grandes sensaciones, el delantero Dominic Calvert-Lewin, máximo goleador del campeonato inglés.



Pero en esta ocasión no fue Calvert-Lewin, autor de tres dianas en el último encuentro liguero ante el West Bromwich, el catalizador del juego ofensivo de los “toffes”, sino el brasileño Richarlison.



El atacante brasileño, otro de los titulares indiscutibles en los planes de Ancelotti, encarriló la victoria del Everton, tras firmar dos tantos en los primeros treinta y cinco minutos de juego.



Una cómoda renta que no impidió, sin embargo, que los de Liverpool pasaran más apuros de los previstos, tras ver como los locales se situaban 2-3 a los 58 minutos con un gol del centrocampista Callum Camps.



Apuros con los que acabó el delantero brasileño Bernard, que estableció el definitivo 2-4 para los de Ancelotti a falta de poco más de cuarto de hora para la conclusión del partido.



El Everton se medirá en la siguiente ronda con e West Ham, que el martes se impuso por un contundente 5-1 al Hull.



Por su parte, el Chelsea selló su billete para los octavos de final, tras golear por 6-0 al Barnsley, equipo de la Segunda División inglesa, en un encuentro en el brilló con luz propia el atacante alemán Kai Havertz, autor de un triplete.



El joven internacional alemán, de 21 años, comenzó a justificar con su actuación ante el modesto Barnsley los 77 millones de euros que los “blues” pagaron el pasado 4 de septiembre al Bayer Leverkusen por hacerse con sus servicios.



Havetz, que había sido titular en los dos primeros partidos de Liga, se estrenó como goleador con el conjunto londinense, tras firmar a los 29 minutos de juego el momentáneo 0-2.



Un gol en el que el internacional alemán, de 21 años, demostró una de sus principales cualidades, su capacidad para irrumpir en el área contraria, al aprovechar un balón filtrado por Mason Mount para batir con calidad al portero rival.



Tanto que pareció animar al germano, que encontró el socio ideal en Tammy Abraham.



Si en el primer tanto de Havertz el delantero dejó pasar entre sus piernas el balón para que llegara al alemán, en el segundo, Abraham habilitó con un bonito taconazo la llegada al área de su compañero.



Mucho más sencillo pareció el tercer y último tanto de Havertz, que resolvió con habilidad y talento un pase en profundidad, como no, de Abraham, que dejó al nuevo jugador del Chelsea solo delante del portero rival.



El Chelsea se enfrentará en los octavos de final con el vencedor del duelo ente el Leyton Orient y el Tottenham, que fue cancelado tras los diez casos de coronavirus detectados en el Leyton.



No obstante, todavía no se sabe si la Federación Inglesa dará por ganador de la eliminatoria al Tottenham o buscará una nueva fecha para disputar el partido, tal y como reclama el modesto Leyton Orient, conjunto de la cuarta categoría del fútbol inglés.