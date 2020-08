Exdirectivo de Millonarios no se ahorró las críticas para James Rodríguez

Tras una temporada en la que jugó muy poco y luego de una serie de declaraciones, James Rodríguez se ha convertido en blanco de la prensa nacional e internacional, mientras continúa sin resolver su futuro. Y en medio de esa serie de declaraciones, tanto en contra como a favor, esta vez llegó una contundente afirmación desde el lugar menos esperado, pues José Portolés, quien fue director de Millonarios y bajo quien llegó Juan Manuel Lillo, se refirió al colombiano.

"Creo que James no ha tenido la suficiente personalidad para afrontar el alto nivel social en el que se mueve el fútbol europeo. Va sobrado de calidad para jugar, pero sufre de un déficit de personalidad", aseguró el español en diálogo con el medio 'De Grueso Calibre', lo cual seguro no caerá nada bien al futbolista, quien en los últimos días ha disfrutado de sus vacacinones por las costas europeas.

Pero el exdirectivo del cuadro azul no se quedó ahí, pues además de declarar contra el colombiano también fue duro con el argentino Lionel Messi, a quien calificó como un jugador sin perfil de líder: "Messi jugador es indiscutible, pero en lo personal, no tiene perfil de líder. Su fuerza en el Barcelona es proporcional al miedo que tienen los dirigentes de que se vaya del club. Y esto lo puede aprovechar para su beneficio, si no se marcha".

En los últimos días empezó a crecer la opción de que James vaya a Lazio, luego de que se cayera la contratación de David Villa para el equipo romano; en cuanto a Messi, según informó la prensa española, el jugador le habría comunicado a Ronald Koeman que se ve más afuera que adentro de Barcelona, hecho que tiene en vilo al club y toda su dirigencia.