Exnovia de Villa contó detalles de una charla con Quintero, la noche del suceso

Daniela Cortés, exnovia de Sebastián Villa, habló con Crónica TV sobre la noche en que el jugador de Boca Juniors salió del apartamento y la agredió. La mujer contó detalles de la llamada que le hizo el futbolista de River Plate Juan Fernando Quintero minutos después de lo ocurrido.

Cortés afirma que Villa se fue del apartamento, pero luego tuvo que regresar por su pasaporte, ahí fue cuando 'Juanfer' la llamó para protegerla y explicarle lo que iba a ocurrir.

"Él (Villa) se fue de la casa y yo me quedé muy mal, asustada por mi familia... Como a la hora, hora y media, no sé bien cuánto tiempo pasó, recibo una llamada de Juan Fernando Quintero diciéndome que Sebastián iba a venir por el pasaporte, que no lo encontraba. Y yo le dije cómo le voy a abrir, me va a volver a pegar", divulgó la mujer, que agregó la explicación de Quintero.

"Entonces 'Juanfer' me dijo 'tranquila, él no te va a volver a tocar. Él está con mi primo, yo lo mandé con mi primo para que no te vuelva a hacer daño. Tranquila, ábrele que busca el pasaporte y que se vaya'. Entonces le abrí, con mucho miedo. Pero sí, efectivamente estaba el primo de 'Juanfer'. Entró, tiró todo al piso, encontró el pasaporte y se fue insultando", concluyó su relato Daniela Cortés.