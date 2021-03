Expresidente de la Liga Vallecaucana de Boxeo fue capturado tras denuncias de acoso sexual

Una de las boxeadoras supuestamente abusada dijo a Efe en febrero pasado que Cuéllar "nos daba las dietas, pero a cambio de tener sexo con él" y que eso ocurrió cuando ella tenía 14 años.

"Cuéllar nos daba lo de los transportes, pero a cambio de tener sexo con él, de que me dejara tocar. Los viáticos que tenía que darme, que me correspondían, me los daba por una tocada, por besos. Abusaba del poder que tenía", dijo la joven que ahora tiene 23 años y ha preferido no dar su nombre.

Por otra parte, la joven advirtió que el caso estaba estancado porque cuando interpuso la denuncia la Fiscalía le asignó abogados que no lo impulsaron y que no fue hasta que apareció el penalista Montaña, en las últimas semanas, que todo empezó a moverse y ya vislumbran un halo de esperanza.

En junio del año pasado Didier Luna, extécnico de la selección femenina sub'17 de Colombia, fue condenado por el Juzgado 15 del Circuito de Bogotá a pagar una pena de 28 meses, sin carácter privativo de la libertad, por el delito de injuria en un caso de acoso sexual denunciado por la fisioterapeuta Carolina Rozo.

La fisioterapeuta y varias jugadoras de la selección absoluta de fútbol y una de la sub'17, denunciaron acoso laboral y sexual dentro del conjunto cafetero, en hechos ocurridos en 2018.