Extrañaremos sonrisa y valentía de Freddy: José María Pazo, ex-arquero del Junior

Con nostalgia y la voz quebrantada, José María Pazo, el ex-arquero valduparense que estuvo a cargo del arco del Junior de Barranquilla para la década de los 80 y 90, envió un sentido mensaje por el fallecimiento de quien fuera uno de los más grandes del fútbol profesional colombiano Freddy Rincón.

Desde un hotel en el norte de la capital del Atlántico, recordó la final del año 1993 entre el equipo tiburón y el América de Cali: encuentro deportivo en el que conoció al coloso de buenaventura, y que en una jugada (contó) Rincón casi le vuela la cabeza para anotar un gol con una técnica casi que perfecta.

"Lo recuerdo en una acción donde me enfrenta mano a mano y tiró a romper el arco. En ese momento la pelota me rebotó en el pecho y se fue por allá para la esquina." Cuando se acabó el partido, Freddy le indicó a Pazo: "te tiré a volar la cabeza porque no encontré otro ángulo", reseñó entre risas.

Pero más allá de los recuerdos deportivos, añadiendo el mundial de Estados Unidos en el año de 1994 en el que Pazo, como jugador, también logró compartir campo con Rincón, al ex arquero del Junior de Barranquilla le evocaron sentimientos los momentos con el coloso de Buenaventura, recordando su sonrisa y valentía en el campo de fútbol.

"El que no recuerde a Freddy riendo, con esa dentadura blanca (...) mostrándosela a la gente, fue porque en verdad nunca lo conoció. Eso es lo que más vamos a extrañar de él", destacó Pazo entre lágrimas.

Pazo señaló que "jugadores como Rincón ya son muy difíciles de encontrar". Además, aseguró que con su muerte se fue una parte de ese fútbol colombiano que quedará por siempre inmortalizado en el deporte de nuestro país.

Por su parte, Adolfo 'Tren' Valencia, ex-delantero de Selección Colombia en los 90, y quién compartió campo con Rincón, Higuita, 'El Pibe' Valderrama, Asprilla y Álvarez; aseguró que aún se encontraba estupefacto por el suceso. "Eso de verdad que nos llena de mucha tristeza. Yo tuve un episodio de coma diabético y Freddy fue el único que estuvo conmigo".

En agradecimiento, Valencia confirmó que en horas del mediodía arribara a la capital de Valle del Cauca para acompañar el sepelio de Freddy, a su familia, y darle el último adiós al coloso de Buenaventura. "Una de las despedidas más difíciles y amargas de toda mi vida".