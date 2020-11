Fabio Jakobsen reapareció tras su grave accidente en el Tour de Polonia

El ciclista neerlandés Fabio Jakobsen, que sufrió un grave accidente el pasado agosto en la primera etapa de la Vuelta a Polonia, anunció este martes que ha vuelto a montarse en una bicicleta para entrenarse.



“De vuelta en la bicicleta”, dijo el deportista en un mensaje en su cuenta de Twitter, junto a una foto en la que se le ve vestido con un maillot, sujetando una bicicleta y acompañado de la ciclista Delore Stougje.

“Ya estoy deseando que llegue mi próxima cirugía en enero. Mientras tanto, poco a poco empezaré a entrenar de nuevo”, señaló Jakobsen.



Back on the bike together with @delorestougje on our new @iamspecialized Tarmac SL7. It has been quite a journey so far. With this post I would like to thank all the medical specialists that have helped me a long the way. pic.twitter.com/N34S9cf933