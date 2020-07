Fancisco Meza contó cómo fue su drama tras dar positivo de coronavirus

El defensor colombiano Francisco Meza fue uno de los casos positivos de coronavirus confirmados en el fútbol mexicano antes de la reanudación del mismo. El zaguero vivió días difíciles de incertidumbre junto a su familia, pero afortunadamente ya está recuperado y junto a sus compañeros de Tigres que disputan la Copa por México.

En diálogo con Win Sports TV, Meza revivió lo sucedido: “Para mí fue una sorpresa, había mantenido acá en casa haciendo mis trabajos y las pocas veces que me asomé a la calle fue con responsabilidad. Lo importante es que fue un tema de 48 horas, el día que me informaron mi esposa se hizo la prueba y al día siguiente le dijeron que estaba negativa”, señaló en primera medida.

“Yo me hice la prueba y un sábado me dijeron que era negativo, el club me mandó a una tercera prueba y salió negativa nuevamente. No tuve ningún síntoma cuando me dio y esa semana el equipo empezó a entrenar, no perdí tiempo, llevamos un mes entrenando”, agregó el defensor que en Colombia marcó historia con Independiente Santa Fe,

Sobre el confinamiento debido a su positivo, también contó algunos detalles: “Extrañaba todo, me gusta llegar temprano y salir tarde de los entrenamientos. Acá he tenido lesiones, pero he aprendido que hay muchas cosas que no se hacen cuando se es un futbolista y los buenos hábitos han sido un aprendizaje. Saqué lo mejor de mí estando en casa, tengo mi espacio para entrenar y supe adaptarme a ello. El cambio de clima me afectó un poco, pasamos del verano, donde el sol es muy complicado”.

Posteriormente, habló sobre cómo se sintió al regresar a los entrenamientos en el fútbol mexicano después de la extensa suspensión del balompié: “Las sensaciones de los entrenamientos son muy buenas, los que se hicieron sabíamos que no serían lo mismo, pero no podíamos llegar mal a una pretemporada, trabajábamos bien para llegar de la mejor forma. Tuvimos hace poco un torneo que se hizo en dos sedes, cuatro partidos muy positivos y ahora de cara al comienzo del torneo”.

Y cerró refiriéndose a sus anhelos de tener una oportunidad en la Selección Colombia de Carlos Queiroz para las Eliminatorias y la Copa América 2021: “No he tenido acercamiento con el cuerpo técnico, ahora estoy trabajando y recuperado de todas las lesiones. Busco tener continuidad en los partidos que vienen y tener buen desempeño. Jugar aquí con futbolistas que han estado en campeonatos europeos es importante para mejorar mi nivel”.