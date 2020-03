Fernando Gaviria estaría próximo a regresar a Colombia tras superar el contagio

Fernando Gaviria, aislado en las últimas semanas tras dar positivo en una prueba, habería superado el contagio y espera regresar a Colombia en los próximos días. Así lo confirmó el director deportivo el equipo UAE, Joxean Fernández, respecto a la salud del ciclista.

El antioqueño hacía parte del pelotón en el Tour de los Emiratos. No obstante, la carrera tuvo que cancelarse de manera intempestiva cuando se conoció que dos miembros del equipo local dieron postivo en un test. En ese momento, la competencia activó los protocolos y aisló a todas las escuadras que hacían parte del evento deportivo. Con el correr de los días se conoció que Gaviria era uno de los contagiados.

En medio de la incertidumbre por saber quiénes eran las personas afectadas, se conoció que uno de ellos era el corredor colombiano, quien días después, a través de un video, confirmó las versiones que trascendieron en los medios de prensa.

“Ha habido muchos rumores con mi estado de salud, pero estoy bien. He estado acá en constantes exámenes que me arrojaron positivo, pero me encuentro bien gracias al equipo que me ha atendido bien. Estoy acá para evitar contagiar a más personas y que no se siga propagando como va. Les doy tranquilidad que todo va bien y espero que esto se resuelva pronto”, declaró el paisa desde el hotel donde se encontraba en cuarentena.

A la espera de resultados sobre el estado del pedalista, Joxean Fernández, director deportivo del UAE, dio buenas noticias sobre el colombiano. De acuerdo al entrenador español, Gaviria podría viajar en dos días a Colombia, una vez den negativas todas las pruebas médicas sobre acerca de su situación de salud.