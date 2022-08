Fernando Jaramillo habla sobre su continuidad al frente de Dimayor

Expectativa hay en el Fútbol Profesional Colombiano con respecto a la continuidad o no de Fernando Jaramillo como presidente de la Dimayor, teniendo en cuenta que se han desatado en los últimos meses.

Este martes 2 de agosto, Jaramillo aseguró que no ha recibido la solicitud de ningún club para que él renuncie o deje su cargo, a pesar de los rumores que indicaban que algunos equipos habían enviado cartas para realizar una asamblea extraordinaria y lograr su salida.

"La institucionalidad en la Dimayor, como está conformada, son 36 clubes donde se respeta la opinión de todos. Ellos toman las decisiones sobre lo que quieren y para dónde van. El presidente tiene que velar por el bienestar de todos los clubes".

Por otro lado, el directivo afirmó que el día en el que él vea que es un problema y no una solución para la entidad analizará su situación.

"Tengo que ser pare de la solución y no del problema, el día que sea parte del problema no debo estar acá".

Jaramillo aclaró que analizará el momento y la razón para citar a una asamblea extraordinaria.

"Sí han llegado varias cartas pidiendo una asamblea extraordinaria, pero ninguna pedía mi renuncia. Llegó una carta firmada por parte de Envigado. El día que sea parte del problema debemos tomar una decisión diferente. Respeto a los 36 clubes, la oposición es sana. He tenido una posición respetuosa, no siempre constructiva, pero la mayoría han sido posiciones constructivas. Es un proceso que hay que respetar, entender que no todo el mundo está conforme con las decisiones que he tomado".