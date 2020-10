FIFA 21: Así podrá obtener la nueva carta de James Rodríguez

Desde su llegada a la Premiere League, James Rodríguez se ha convertido una sensación entre la hinchada del Everton. En las últimas semanas fechas el colombiano ha mostrado tener un rendimiento destacado en los partidos que ha jugado con el club dirigido por Carlo Ancelotti.

​Esta situación no ha pasado desapercibida por los desarrolladores de FIFA 21, popular simulador de fútbol, en donde se ha resaltado la últimas actuaciones futbolista colombiano a través del modo 'Ultimate Team' (FUT).

Tras el lanzamiento de la última entrega de la saga de 'FIFA', los desarrolladores del título han incorporado una serie de elementos para hacer más llamativo el modo FUT, el cual le permite a los jugadores poder crear un equipo totalmente personalizado con base todos los futbolistas que están disponible en el juego.

La mecánica del modo 'Ultimate Team' se basa en obtener los mejores jugadores posibles, a través de un sistema de sobres que contienen tarjetas aleatorias con diferentes futbolistas y cada tarjeta ofrece unas cualidades que están basadas en el desempeño que los jugadores tienen en la vida real.

De hecho, en esta modalidad también existen una serie de cartas especiales dedicadas a futbolistas destacados como Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappe.

Recientemente el juego está ofreciendo una tarjeta especial de James Rodríguez, la cual ofrece un aumento a todas sus estadísticas físicas, esta nueva carta se trata de una edición ‘One to Watch’ (OTW), que fueron creadas únicamente para los futbolistas que recientemente cambiaron de equipo tras el cierre del mercado de transferencias.

Off to a flying start for the Toffees 🔥@jamesdrodriguez is One to Watch. Squad Building Challenge now available in #FUT21 #OTW pic.twitter.com/6ALOul3uEd