FIFpro pide trato justo y nuevas condiciones para el fútbol femenino 

El sindicato de futbolistas FIFPRO publicó este lunes un informe de 112 páginas sobre el futuro del fútbol femenino, para el que reclama "un trato justo, coherente y de amplio alcance", si bien considera necesario "emprender otro camino" distinto al fútbol masculino en aspectos tales como las normas de indemnización por formación.

En ese sentido, FIFPRO subraya que "los reglamentos del mercado masculino no deben aplicarse de forma ciega al fútbol femenino" puesto que podría tener consecuencias negativas. Así, el sindicato apunta por ejemplo que la aplicación de las normas de indemnización por formación "podrían obstaculizar significativamente el flujo de jóvenes talentos y el desarrollo de las jugadoras juveniles".

También reclama la revisión del Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores para ser aplicable al fútbol femenino, al tiempo que sostiene que "el crecimiento económico debe asentarse en el establecimiento de estándares laborales cuya implementación y cumplimiento a nivel nacional sea responsabilidad de las federaciones nacionales, las ligas y los clubes".

Today we launch #RaisingOurGame which puts players at the heart of rebuilding women's football ⚽️



Read the summary, and download the full report here:



