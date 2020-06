Final de Champions League se disputaría en Lisboa

Una verdadera sorpresa reveló este jueves 11 de junio el diario alemán Bild al asegurar que la UEFA determinó a la ciudad de Lisboa en Portugal como sede no solamente de la fase final de la Champions League, sino que también de los partidos de vuelta de los octavos de final.

De esta manera los encuentrs Juventus Vs. Lyon (0-1), Manchester City Vs. Real Madrid (2-1), Barcelona Vs. Napoli (1-1) y Bayern Múnich Vs. Chelsea (3-1), los cuales no alcanzaron a jugar la vuelta se definirán en la capital lusa.

Antes de que se decretara la emergencia por el coronavirus Atlético de Madrid, Leipzig, PSG y Atalanta ya habían conseguido la clasificación a cuartos de final.

Lisboa, que le habría ganado la puja la puja a las ciudades de Moscú, Frankfurt y Madrid, cuenta con tres escenarios del más alto nivel en los cuales se podrían llevar a cabo los encuentros.

El estadio Da Luz (Benfica), estadio José Alvalade (Sporting de Lisboa) y estadio del Restelo (Belenenses), los dos primeros con capacidad para más de de 50 mil personas y 20 mil el último, serían los escenarios.

A pesar de la información revelada, la UEFA aún no la ha confirmado, ya que la próxima semana se determinará el formato y además las fechas y sedes de la Eurocopa.