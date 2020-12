Este domingo se jugará el primer partido de la gran final del fútbol profesional colombiano entre América de Cali e Independiente Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero. Ambos equipos ya están en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero está en juego el único título liguero de un atípico año 2020 por la pandemia.

Un tema que ha generado incomodidades y controversia en el fútbol colombiano ha sido el coronavirus y los contagios en los jugadores, motivo por el que varios equipos han perdido jugadores clave en momentos trascendentales. América tuvo varios contagios al igual que sus rivales y por ello Santa Fe prefiere cuidarse en salud y ha hecho toda una avanzada sanitaria a la ciudad de Cali.

En primera medida, Santa Fe pidió a sus jugadores desplazarse de manera individual al aeropuerto El Dorado y no en el bus del equipo para evitar contacto con fanáticos y prensa; luego llegaron a Cali, pero no se hospedarán en ningún hotel, sino que estarán en la sede del Deportivo Cali en Pance (apartado de la ciudad) donde tienen canchas de entrenamientos y hospedaje cómodo evitando contacto y distracciones.

Ya en el hotel, Santa Fe pidió que todo el personal logístico como cocineros, meseros y demás hayan sido testeados y con prueba negativa en mano ahí sí puedan trabajar de la mano del equipo; además, las habitaciones fueron desinfectadas por una empresa contratada específicamente por el cuadro rojo: la misma que le ha ayudado con el protocolo sanitario en los partidos de local desinfectando elementos deportivos, camerinos y hasta las banderas de los hinchas.

Aseoamil SAS es la compañía que acompañó la avanzada de Santa Fe en Cali, también harán proceso de desinfección en los buses que desplacen al equipo, los balones y demás objetos de entrenamiento, la ropa de los jugadores y también estarán con Hárold Rivera en la rueda de prensa del sábado.

Luces ultravioleta y máquinas termonebulizadora a través de la aspersión de amonio serán utilizadas en este estricto proceso de la concentración ‘Cardenal’ en Cali, así como en zonas comunes, puertas y demás posibles contactos.

El día del partido en el estadio Pascual Guerrero se trabajará de la misma manera en los camerinos del escenario deportivo, ingreso al estadio y todos los detalles mínimos; siendo este el jugador número 12 de Santa Fe contra el coronavirus.

La misma empresa Aseoamil se encargará del proceso en el partido de vuelta en el estadio El Campín y en los días previos a ese cotejo los jugadores también deberán seguir un estricto protocolo sanitario.

Tanto Santa Fe como América reportaron cero casos positivos de coronavirus en las pruebas realizadas este jueves y que también son válidas para el duelo de vuelta; no obstante, en el ‘león’ no quieren dejar nada al azar y evitar jugadores que se puedan contagiar, en primera medida por su salud y segundo para no perder elementos en busca de la décima estrella.