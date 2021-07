Florida Cup: Millonarios y Everton sí jugarán pese a renuncia de Inter y Arsenal

En peligro estuvo la realización de la Florida Cup, certamen en que en un principio iban a participar Inter de Milán, Arsenal y Everton de Inglaterra y Millonarios de Colombia. Sin embargo, durante la jornada de este miércoles dos clubes renunciaron a estar en el torneo.

Y es que Inter y Arsenal argumentaron con el fin de prevenir contagios de coronavirus ante el largo desplazamiento no viajarán a Estados Unidos para competir en la Florida Cup.

Tras lo informado, la organización del certamen se pronunció y garantizó que el partido entre Millonarios contra Everton SÍ se llevará a cabo como estaba planificado.

"Aunque lamentamos la decisión del Inter de Milán de retirarse de la Copa Florida hoy, le dimos la bienvenida al Everton a Orlando esta tarde, y Millonarios llegará mañana. Esos clubes se reunirán según lo planeado el domingo 25 de julio, y el partido comenzará a las 6:00 p.m. ET.", se explicó en un comunicado.

Seguidamente, se informó en las próximas horas se hará una actualización del calendario, por lo que se presume que por lo menos dos equipos de la MLS serían invitados para completar los compromisos.

Por motivo de su participación en la Florida Cup, Millonarios adelantó para este miércoles 21 de julio el encuentro contra Deportes Quindío por la segunda fecha de la Liga BetPlay.